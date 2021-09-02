МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал старт запуску предприятий на Дальнем Востоке в режиме видеоконференции. Путин отметил важность Севморпути

Запущены предприятия ООО "Арника", ООО НК "Лотос" и новая очередь заводов ООО "Мазда-Соллерс Мануфакчуринг Рус".

"Мы и дальше, безусловно, будем поддерживать ваши усилия по развитию Дальнего Востока. Это, безусловно, пойдет на пользу тому делу, которому вы себя посвятили — развитию Дальнего Востока… Начинайте", — сказал Путин.