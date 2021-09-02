МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономического развитию ДФО заявил, что надо ставить амбициозные цели и решать задачи с учетом стратегической отдаленной перспективы. Путин дал старт запуску предприятий на Дальнем Востоке

"Необходимо ставить амбициозные цели, решать самые смелые задачи, исходя не из текущей, а уже из более отдаленной стратегической перспективы", — сказал Путин на совещании в режиме видеоконференции.

Предложения бизнес-сообщества будут учтены при планировании дальнейших действий, дальнейших шагов по развитию Дальневосточного региона, заявил президент.

"Сегодня здесь находимся во Владивостоке, и сегодня открывается Восточный экономический форум (ВЭФ), он собрал руководителей ведущих компаний и предпринимателей, которые уже ведут или намерены начать дело на Дальнем Востоке. Предложения бизнес-сообщества также обязательно учтем при планировании дальнейших действий, дальнейших шагов по развитию Дальневосточного региона", — сказал Путин на совещании по развитию Дальнего Востока.

Все мероприятия национальной программы развития Дальнего Востока надо реализовывать в полном объеме, включая финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Напомню, что в прошлом году был подписан указ президента о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. На его основе запущена национальная программа развития региона, рассчитанная до 2035 года. Прежде всего, она нацелена на приток людей, на приток населения, на опережающий рост качества жизни на Дальнем Востоке. Обращаю внимание коллег из правительства, руководителей регионов, муниципалитетов — все мероприятия программы нужно реализовывать в полном объеме. Предусмотреть необходимо финансовые, организационные ресурсы", — сказал Путин на совещании по развитию Дальнего Востока.

Ситуация с невозможностью воспользоваться авиабилетами по субсидированному тарифу в ДФО недопустима, надо держать этот вопрос на контроле, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты: либо исчерпан лимит этих билетов, хотя до конца года еще много времени, либо регион вовсе не получил субсидии… Я хочу, чтобы меня услышали коллеги, прежде всего, из федеральных министерств: такая ситуация, конечно, недопустима. Вопрос субсидируемых билетов нужно держать на постоянном контроле", — сказал Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию ДФО в режиме видеоконференции.

Он напомнил, что система субсидированных перелетов с Дальнего Востока в европейскую часть России в текущем году охватывает не только льготные категории населения — молодежь, пенсионеров и многодетных, но и всех жителей дальневосточных регионов.

Самолеты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам, а цена должна быть подъемной для россиян, заявил президент России Владимир Путин на совещании.

"Самолеты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам, при этом важно, чтобы цена авиабилетов была что называется подъемной для людей. Только в этом случае пассажиропоток авиакомпаний будет расти", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что стоимость билетов должна соответствовать покупательной способности граждан.

При модернизации первичного звена системы здравоохранения Дальнего Востока недопустимо действовать по шаблону, без учета специфики региона, заявил президент России Владимир Путин.

"Очевидно, что проблем в системе здравоохранения Дальнего Востока еще хватает, а специалистов, как раз наоборот, не хватает. Первичное звено требует существенного обновления. В текущем году мы по всей стране запустили программу модернизации первичного звена здравоохранения. И хочу вернуться к тому, о чем говорил в самом начале: нельзя не учитывать специфику Дальнего Востока. Руководствоваться какими-то усредненными формулами, действовать по шаблону — абсолютно неправильно, недопустимо. В таком случае ощутимых изменений к лучшему мы не получим" — сказал Путин на совещании по развитию Дальнего Востока.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.