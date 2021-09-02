МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что пока делается недостаточно для того, чтобы с Дальнего Востока не уезжали люди. Путин счел недостаточными меры поддержки детей в России

"Делается много, но пока все-таки недостаточно, если мы наблюдаем отток населения. Темпы оттока сократились, но он есть. Если бы было так хорошо, как бы нам хотелось, чтобы люди ощущали, что им хорошо, приезжали бы сюда а не уезжали", — сказал он на совещании по вопросам развития Дальнего Востока.

Путин отметил, что историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на территориях, которые осваивались на протяжении столетий, но и приумножить их.