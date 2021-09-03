МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение увеличить обратный акциз на топливо для авиаперевозок на Дальнем Востоке, об этом он высказался на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ). Путин: нужно подумать над увеличением туристического кэшбека в ДФО

Налоговый кодекс РФ предусматривает сейчас льготу для авиакомпаний: акциз на авиационное топливо, который они уплачивают, возвращается им из бюджета к коэффициентом 2.08, рассказал Путину на встрече председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко.

"Налоговый вычет на топливо — так называемый обратный акциз на топливо – он единый по стране. Он предусматривает коэффициент 2.08 для всех авиакомпаний и для всех регионов. Это мало для Дальнего Востока, где зачастую стоимость топлива ваше", — сказал он.

"Предлагается для Дальнего Востока установить коэффициент 3.34, а для авиатоплива с поставками морским или речным транспортом — установить его как 6. Это некоторым образом выровняет стоимость авиационного топлива и существенно снизит стоимость авиационных билетов", — заявил Троценко. Путин прокомментировал миграцию из ДФО

"Мне кажется, что это справедливое предложение", — ответил Путин и пригласил к обсуждению министра финансов Антона Силуанова. "Я понимаю, что это денежки, но тем не менее, если мы хотим здесь поддержать перевозки – это существенная мера", — сказал президент главе Минфина.

"Да, это увеличит компенсацию из бюджета (авиакомпаниям – ред). Нужно посмотреть тогда модель работы наших компаний, насколько она сегодня имеет проблемы, чтобы дополнительно поддерживать из бюджета. Мы подготовим предложения", — пообещал Силуанов.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.