МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин открыл логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров во Владивостоке. Путин призвал работать над рентабельностью Севморпути

"Начинайте", — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства отмечал, что президент неоднократно был на Амурском ГПЗ. Там была запущена вторая технологическая линия по производству гелия. Сейчас Путин находится с рабочей поездкой на Дальнем Востоке. В пятницу он принимает участие в работе ВЭФ.

Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров возведен на территории опережающего развития "Надеждинская". Сюда с Амурского газоперерабатывающего завода будет доставляться и направляться далее на экспорт товарный гелий. Гелиевый хаб "Газпрома" в Приморье будет крупнейшим в мире. Россию и Китай свяжет грузовой беспилотник

Строительство Амурского ГПЗ в Амурской области началось в октябре 2015 года. Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее сообщал, что завод заработает на полную мощность с 1 января 2025 года. Инвестором и заказчиком проекта Амурского ГПЗ является "Газпром переработка Благовещенск".

Строительством и эксплуатацией логистической инфраструктуры для транспортировки и обслуживания контейнеров с гелием на российской территории, включая гелиевый хаб в Приморском крае, занимается "Газпром газэнергосеть гелий". Подготовленные для поставки на экспорт контейнеры с гелием будут направляться из портов Дальнего Востока РФ на глобальные рынки. В сентябре 2017 года гендиректор "Газпром газэнергосеть гелий" Анатолий Ким сообщал, что подготовительные работы для строительства гелиевого хаба планируется начать в 2018 году, а его запуск намечен на конец 2020 — начало 2021 года.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.