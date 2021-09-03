МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Арктика занимает 18% территории России, там мировые запасы сырья, надо рачительно, по-хозяйски относиться к этим богатствам, заявил президент России Владимир Путин на ВЭФ.

"Арктика — 18% нашей территории, мировые запасы сырья, нужного не только нашей стране, но и всему миру, всему человечеству. В этом смысле на нас лежит огромная ответственность за то, чтобы рачительно, по-хозяйски относиться к этим богатствам", — сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.

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"Прошу ускорить создание национальной системы мониторинга за состоянием многолетней мерзлоты, завершить подготовку нормативной основы для ее запуска до конца текущего года", — сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.

Президент также призвал обратить внимание на вопрос охраны природы. Экологические требования к российским морским портам необходимо закрепить на законодательном уровне, заявил Владимир Путин.

"Нельзя забывать и об издержках, экономических рисках, о той же угольной пыли. Это такая простая вещь, но люди это чувствуют… И не просто чувствуют, а справедливо жалуются на вещи подобного рода. Мы уже приняли ряд решений на этот счёт, в том числе заключены соглашения со стивидорными компаниями. В них прописано, что в портах России должны быть внедрены экологичные, наилучшие доступные технологии при перевалке грузов", — заявил президент.

По его словам, такие технологии применяются в России всё шире. "Надеюсь, что и в Дальневосточном регионе это будет внедряться нужными темпами. Считаю, нужно пойти дальше и закрепить такие требования на законодательном уровне, чтобы грузовые порты России — не только Находка, Владивосток, но и Мурманск, Калининград, Новороссийск и другие — были оснащены системами непрерывного экологического мониторинга", — добавил он. Путин открыл гелиевый хаб во Владивостоке

Путин также поручил правительству проанализировать целесообразность создания на Дальнем Востоке центра производства "зеленого" водорода и аммиака и участия в нем зарубежных партнеров.

"Я прошу правительство проанализировать все аспекты создания на Дальнем Востоке центра по производству "зеленого" водорода и аммиака, включая технико-экономическую целесообразность такого проекта и участия в нем зарубежных наших партнеров, прежде всего из Японии и Китая", — заявил он.

Президент также попросил кабмин вместе с региональными властями максимально содействовать проектам в сфере чистой энергетики на Дальнем Востоке.

"Для Дальнего Востока с его громадной территорией, отдаленными населенными пунктами особенно важен вопрос надежных экологически чистых источников энергии, в том числе автономных. Такие проекты уже реализуются. Так, на Чукотке действует плавучая атомная теплоэлектростанция на базе энергоблока "Академик Ломоносов". В Бурятии запущена Торейская солнечная электростанция на 90 мегаватт. В Находке и Амурской области планируется производить метанол, который можно использовать не только как сырье для химических производств, но и в качестве топлива следующего поколения, прежде всего в сфере морских перевозок", — сказал Путин.

"Прошу правительство вместе с региональными властями оказать максимальное содействие в реализации этих проектов", — подчеркнул президент.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.