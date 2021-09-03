МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Интерес к развитию Дальнего Востока показывает, что экономическая жизнь после пандемии восстанавливается, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Путин пообещал развивать транспортный потенциал Дальнего Востока

"Я приветствую всех участников и гостей Восточного экономического форума. После вынужденного перерыва, связанного с эпидемией, Владивосток вновь принимает руководителей компаний, предпринимателей, экспертов из десятков стран мира. Очень приятно, что на наши приглашения откликнулись президенты Казахстана и Монголии — они принимают участие в пленарном заседании по видеосвязи; направили свои приветствия форуму лидеры Китая, Индии, Таиланда", — сказал Путин.

"Столь широкое представительство, интерес к развитию российского Дальнего Востока показывает, что экономическая жизнь восстанавливается, входит в привычное деловое русло, и Россия открыта для взаимовыгодного партнерства со всеми странами азиатско-тихоокеанского региона", — подчеркнул президент.

Россия будет формировать на Дальнем Востоке центр притяжения капитала и экономики, создавать пространство возможностей для граждан и бизнеса, заявил Владимир Путин.

"Россия — это неотъемлемая часть Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы будем формировать в наших дальневосточных регионах мощный центр притяжения капитала и новой экономики, создавать пространство для реализации… для граждан, для реализации самых смелых бизнес-идей и бизнес-проектов", — сказал Путин. Путин заявил о готовности сотрудничать со странами АТР

Благодаря специальным механизмам поддержки капиталовложений в территориях опережающего развития и свободном порту Владивосток зарегистрировались свыше 2,5 тысячи резидентов, создано 68 тысяч новых рабочих мест, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Благодаря новым, специальным механизмам поддержки капиталовложений в территориях опережающего развития и свободном порту Владивосток зарегистрировались свыше 2,5 тысячи резидентов, создано 68 тысяч современных новых рабочих мест",- сказал Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ.

Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в регионах Дальнего Востока вырос за шесть лет почти вдвое, заявил президент.

"За последние шесть лет объём накопленных прямых иностранных инвестиций на Дальнем Востоке увеличился почти вдвое и достиг 80 миллиардов долларов", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Он отметил, что промышленность за эти годы росла темпами выше общероссийских.

Путин добавил, что стартовали проекты в сфере авиа- и судостроения, химической промышленности, газопереработки, логистики.

Текущие расходы на систему здравоохранения Дальнего Востока будут увеличены более чем на 6 миллиардов рублей в год, заявил президент России.

"Мы дополнительно увеличим текущие расходы на систему здравоохранения Дальнего Востока, прежде всего его отдаленных и малонаселенных районов. Выделим на эти цели еще более 6 миллиардов рублей ежегодно. Это только первый шаг", — заявил он, выступая на ВЭФ-2021.

Путин заявил, что на систему здравоохранения Дальнего Востока будут направлять 6 миллиардов рублей ежегодно, в следующем году дальневосточные регионы получать дополнительно порядка 20 миллиардов рублей, не менее половины пойдёт на инфраструктуру здравоохранения. Путин рассказал о планах по решению жилищного вопроса в ДФО

Он отметил, что врачи дальневосточных больниц, поликлиник, ФАПов трудятся с полной отдачей, но есть проблемы, которые не решить, если пользоваться формальным формулами и подходами, надо учитывать специфику региона, отметил, что медпомощь должна быть надёжной и доступной.

"Вчера вместе с коллегами из федерального правительства, руководителями дальневосточных регионов обсудили предложения партии "Единая Россия" и приняли несколько важных решений на этот счет. Первое — мы дополнительно увеличим текущие расходы на систему здравоохранения Дальнего Востока. Прежде всего, его отдалённых и малонаселенных районов. Выделим на эти цели ещё более 6 миллиардов рублей ежегодно ", — сказал Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ.

По его словам, в следующем году дальневосточные регионы получать дополнительно порядка 20 миллиардов рублей, не менее половины будут направлены на инфраструктуру здравоохранения. Средства пойдут именно плюсом к 57 миллиардам, которые уже планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения в федеральном округе.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.