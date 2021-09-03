МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. На Дальнем Востоке 24 тысячи семей уже смогли решить свои жилищные вопросы благодаря льготному ипотечному кредитованию, заявил президент России Владимир Путин. Путин высказался о роли Арктики и Дальнего Востока для России

"Важнейший вопрос для молодых специалистов и их семей, для всех, собственно говоря, граждан — это жилье, его качество и доступность. С 2019 года на Дальнем Востоке действует специальная ипотечная программа под 2% для молодых семей и тех, кто строит свой дом, в том числе на участке, полученном по программе "Дальневосточный гектар". Около 24 тысяч семей уже смогли решить свои жилищные вопросы с помощью такого кредита", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

В развитие жилищной темы президент поручил кабмину проработать дополнительные решения по стимулированию строительства жилья на Дальнем Востоке.

"Прошу правительство вместе с руководителями регионов проработать дополнительные решения по стимулированию жилищного строительства на Дальнем Востоке", — сказал Путин.

Президент Путин сообщил на ВЭФ, что вместе с кабмином в ближайшее время рассмотрит вопрос о расширении льготной ипотеки на Дальнем Востоке.

Дефицит строительных материалов является острой проблемой на Дальнем Востоке, надо кратно увеличить их производство в регионе, заявил Владимир Путин.

"Еще одна острая специфическая проблема именно Дальнего Востока — это дефицит строительных материалов. Очень многое приходится завозить за сотни, а то и за тысячи километров отсюда. Это, конечно, прямо влияет на темпы реализации и стоимость проектов не только в сфере инфраструктуры, но и на жилищном рынке", — отметил президент. Путин пообещал развивать транспортный потенциал Дальнего Востока

"В ближайшее время нужно кратно увеличить производство стройматериалов на Дальнем Востоке. В том числе создадим современный кластер этой индустрии в Хабаровском крае, который располагает необходимой ресурсной, производственной, да и кадровой базой. Подчеркну, такой кластер будет работать на потребности всего Дальнего Востока", — заявил Путин.

"Есть предложение расширить эту программу льготного ипотечного кредитования за счет других категорий и других специалистов, я бы сказал, крайне нужных на Дальнем Востоке. В самое ближайшее время рассмотрим это на правительстве", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.