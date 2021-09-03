МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дальневосточной концессии, которое позволит привлекать частное финансирование в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщила пресс-служба кабмина. Мишустин отчитался о выплатах пенсионерам

"В России будет запущен механизм дальневосточной концессии, который позволит привлекать частные финансовые ресурсы в регионы Дальневосточного федерального округа. Постановлением, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным, внесены изменения в правила предоставления господдержки на мероприятия по социальному развитию центров экономического роста регионов, входящих в состав ДФО", — говорится в сообщении.

Добавляется, что эти правила дополнились положением о возможности финансирования концессионных соглашений со сроками реализации не менее 10 лет.

"Инфраструктурные проекты станут эффективными точками роста и опорой экономики 18 субъектов Российской Федерации – от Мурманска до Камчатки. Они позволят создать новые производства и рабочие места, обеспечить комфортные условия для жизни людей", — приводятся в сообщении слова Мишустина.

Ранее на заседании в пятницу Мишустин сообщил, что уже определены первые пять проектов общей стоимостью свыше 66 миллиардов рублей. Он также добавил, что в течение нескольких лет планируется заключить концессионные соглашения на сумму около полутриллиона рублей, что позволит построить новые автомобильные дороги, коммунальную инфраструктуру, объекты энергетики, промышленности, а особое внимание будет уделено обновлению социальной сферы.