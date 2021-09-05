МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительное финансирование регионам на строительство социальных учреждений, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство одобрило выделение средств на новые единовременные выплаты

"Ряд регионов сможет получить в 2021 году дополнительное финансирование на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято в связи с обращениями глав регионов, где строительство таких учреждений идёт с опережением. Среди получателей господдержки – Курская область, куда дополнительно направят 40,7 миллионов рублей на создание дома-интерната на 100 мест. Более 74,2 миллионов рублей получит Ульяновская область, что поможет завершить строительство нового корпуса интерната в 2022 году.

Добавляется, что также допфинансирование направят в Красноярский край. Регион получит 127,7 миллионов рублей на строительство жилого корпуса на 100 мест для дома-интерната в Красноярске. Ещё 40 миллионов рублей пойдет во Владимирскую область, что поможет досрочно завершить стройку в соцучреждении в Гусе-Хрустальном. Правительство дополнило перечень получателей поддержки для сельхоза

"Распоряжением также предусмотрено выделение в 2022–2023 годах дополнительных средств на начало строительства зданий, по которым уже утверждена проектная документация. Так, 620,5 миллионов рублей получит Башкирия на создание двух объектов – нового корпуса для Республиканского геронтологического центра "Именлек" на 50 мест и стационара на 60 мест для граждан пожилого возраста в Благовещенске", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что на строительство новых зданий для соцучреждений 672 миллионов рублей направят в Мордовию, 350 миллионов – в Хакасию, 260 миллионов – в Астраханскую область.

Подчеркивается, что работа ведётся в рамках госпрограммы "Социальная поддержка граждан".