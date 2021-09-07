НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводится в Чувашии с 7 сентября из-за гибели посевов от засухи, сообщает пресс-служба главы региона. РЗС значительно снизил прогноз сбора зерна в 2021 году

Ситуацию с гибелью посевов сельскохозяйственных культур вследствие почвенной засухи обсудили во вторник на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"Необходимо максимально оперативно принять меры реагирования, выработать четкий план мероприятий в целях снижения негативных последствий для аграриев. Для этого с 7 сентября в Чувашии вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера для органов управления и сил территориальной подсистемы республики единой государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций", — цитирует пресс-служба слова главы Чувашии Олега Николаева.

По предварительным данным администраций муниципальных районов, в республике от почвенной засухи пострадали посевы 53 сельхозтоваропроизводителей на площади 5,7 тысячи гектаров. Размер ущерба составляет 300,4 миллиона рублей.

Такое опасное агрометеорологическое явление, как почвенная засуха, на территории республики было отмечено метеостанциями Батырево (с 28 июля по 18 августа) и Канаша (с 8 по 28 августа). "В зоне наблюдения этих метеостанций находятся 8 муниципальных районов, на долю которых приходятся значительные площади зерновых культур, картофеля, овощей открытого грунта, выращиваемых в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. По данным Чувашстата, в текущем году доля указанных районов в общей площади зерновых и зернобобовых культур составляет 42,1%, картофеля – 54,1%, овощей открытого грунта – 43,7%", — говорится в сообщении. Росстат опубликовал данные по сельхозпроизводству за июль

Как отметила и.о. министра сельского хозяйства Чувашии Алина Семенова, агрометеорологические условия для развития сельскохозяйственных культур в этот период были крайне неблагоприятны из-за сухой и жаркой погоды.

"Высокая температура и низкая относительная влажность воздуха в сочетании с ветром привели к иссушению почвы, резкому снижению прироста вегетативной массы, засыханию листьев и снижению фотосинтетической деятельности сельскохозяйственных культур. В период вегетации в течение трех декад подряд запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы составлял менее 10 миллиметров. В результате почвенной засухи произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур", — заявила Семенова, чьи слова приводит пресс-служба.

Исходя из создавшейся ситуации, в районах введены режимы чрезвычайной ситуации муниципального характера, разработаны планы мероприятий по снижению масштабов ущерба от засухи.

В целом по республике снижение урожайности зерновых к прошлому году составляет 39,9%, к среднему значению за 5 лет – на 25,7%, картофеля – на 16,6% и 13,1%, овощей – на 21,4% и 9,2% соответственно.