МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" в Камчатском крае, сообщает пресс-служба кабмина. Мишустин призвал повышать финансовую грамотность россиян

"Границы территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" в Камчатском крае будут расширены за счет включения в нее новых земельных участков. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение поможет создать благоприятные условия для реализации инвестпроекта по строительству высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса. Ожидается, что благодаря этому в экономику региона поступит не менее 750 миллионов рублей частных инвестиций.

Постановление также предусматривает увеличение финансирования ТОР "Камчатка" из федерального бюджета на 10,3 миллиарда рублей. Средства направят на создание инфраструктуры, необходимой для работы компаний-резидентов. Речь идет, в частности, о технологическом присоединении объектов к электросетям, обеспечении тепло-и водоснабжения, строительстве дорог.

Развитие инфраструктуры позволит реализовать проекты, в рамках которых будет создано не менее 4 тысяч рабочих мест, проинвестировано порядка 128 миллиардов рублей, подчеркивается в сообщении.

ТОР — специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны, напоминает пресс-служба.