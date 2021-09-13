НОВОСИБИРСК, 13 сен — ПРАЙМ. Спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на обмелевшей протоке реки Обь в Новосибирской области на площади около 100 квадратных метров, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону. Эксперт рассказала о перспективах цен на нефть на следующую неделю

По информации ведомства, в минувшее воскресенье очевидец сообщил, что на берегу острова Рыбачий Колыванского района в лужах на частично обмелевшей протоке реки Обь было обнаружено загрязнение береговой линии нефтепродуктами на площади около 100 квадратных метров. На место выехали спасатели и представители администрации района.

"По прибытии были обнаружены следы нефтепродуктов на обмелевшем участке воды протоки реки Обь. Спасатели установили, что радужные пятна образовались предположительно от баржи, находящейся на утилизации. Для предотвращения распространения загрязнения… на данном участке были установлены боновые заграждения длиной восемь метров. Угрозы загрязнения реки Обь нет", — говорится в заявлении.

На данный момент на обмелевшей протоке реки Оби проводится операция по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

На понедельник запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности для принятия решения по сбору и утилизации загрязненного грунта, проведению работ по рекультивации, отметили в ГУМЧС.

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку исполнения природоохранного законодательства.

"Предполагаемым источником загрязнения является утилизированная затонувшая баржа", — отметили в прокуратуре