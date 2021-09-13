МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в закон с целью более активного привлечения граждан в процесс формирования бюджетов регионов, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля. Президент поручил выделить средства на ликвидацию аварийного жилья

"Правительству Российской Федерации… обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на более активное вовлечение граждан в процесс формирования бюджетов субъектов Российской Федерации", — говорится в тексте.

Сроком исполнения поручения установлено 1 февраля 2022 года.