Граждане смогут участвовать в процессе формирования региональных бюджетов
Правительство внесет изменения для вовлечения граждан в процесс формирования бюджетов регионов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в закон с целью более активного привлечения граждан в процесс формирования бюджетов регионов, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации… обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на более активное вовлечение граждан в процесс формирования бюджетов субъектов Российской Федерации", — говорится в тексте.
Сроком исполнения поручения установлено 1 февраля 2022 года.
https://1prime.ru/regions/20210913/834672038.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.