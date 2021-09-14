МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ прорабатывает условия продления программы инфраструктурных кредитов для регионов до 2026 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Греф ответил на ряд вопросов по развитию "Сбербанка"

"Регионы проявляют большой интерес к этому инструменту. По вашему поручению прорабатываем условия продления этой программы до 2026 года с дополнительным лимитом, с Минфином активно обсуждаем механизмы и условия работы по данным проектам", — сказал Хуснуллин на совещании.

Одобрено уже 10 заявок регионов на инфраструктурные кредиты на 90 миллиардов рублей, на рассмотрении заявки еще на 490 миллиардов рублей, сообщил Хуснуллин.

"В рамках лимита, установленного для каждого субъекта, уже одобрено 10 заявок на 90 миллиардов, это с оформлением всех документов. Это Калужская, Костромская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Тюменская, Челябинская область, Республика Саха, Крым и Санкт-Петербург", — рассказал Хуснуллин на совещании.

"На рассмотрении находятся заявки регионов на общую сумму 490 миллиардов рублей — как в рамках лимита, так и на конкурсный отбор. Это уже превышает лимит в 500 миллиардов рублей, который у нас есть на первые два года", — добавил он.

Хуснуллин отметил, что заявки от субъектов будут поступать до 1 октября, таким образом, предусмотренный объем средств будет выбран в полном объеме.

Инфраструктурные облигации позволят привлечь в регионы к 2023 году не менее 150 миллиардов рублей из внебюджетных источников, заявил вице-премьер.

"Инфраструктурные облигации. За счет их выпуска к 2023 году планируем привлечь не менее 150 миллиардов рублей из внебюджетных источников, субсидируя из федерального бюджета ставку по купонному доходу", — сказал Хуснуллин.

По его словам, одобрены заявки трех регионов — Тульской, Челябинской и Тюменской областей.

"Всего у нас в заявках находится 51 проект из 30 субъектов на общую сумму 213 миллиардов рублей", — добавил вице-премьер.

Президент РФ Владимир Путин во вторник 14 сентября провел совещание с членами правительства и руководством партии "Единая Россия".

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