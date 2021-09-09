МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Работа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с производителями способна помочь остановить рост цен на стройматериалы, сообщил в четверг журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин заявил о росте жилого строительства в России

По его словам, рост цен на материалы по объективным причинам наблюдается во всем мире, однако в ряде российских регионов за последний год зафиксировано необоснованное увеличение стоимости по некоторым позициям. Так, за год цена металла выросла на 100% (хотя за последний месяц все же снизилась на 10%), также заметно подорожали кирпич, газобетон, древесина и другие материалы.

Вице-премьер подчеркнул, что власти занимаются данной проблемой, в том числе с привлечением ФАС. "Надеемся, что мы все-таки приостановим рост цен", — добавил он.

"А тех, кто действительно необоснованно, в том числе пользуясь своим монопольным положением, сверхприбыль зарабатывает, будем ограничивать, применяя все меры воздействия", — также отметил Хуснуллин.

В сентябре Федеральная антимонопольная служба заявила, что проведет дополнительные проверки на рынках основных и вспомогательных стройматериалов из-за роста цен. Также отмечалось, что ФАС решила расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов.