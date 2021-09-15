МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Самая высокая зарплата в городах РФ с населением до одного миллиона человек — во Владивостоке, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россияне назвали желаемый размер зарплаты

SuperJob проанализировал 90 тысяч вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до одного миллиона человек. "В сентябре в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии программистов, руководителей среднего звена, инженеров, супервайзеров, менеджеров по продажам", — говорится в исследовании.

Город, где самая высокая зарплата – Владивосток: исполнительному директору, которому предстоит возглавить предприятие из 500 человек, предлагают от 300 тысяч рублей в месяц. Программист "1С" в том же городе может рассчитывать на 120 тысяч рублей (в Хабаровске — на 150 тысяч), а заместитель главного врача по экономике — на сумму от 100 тысяч рублей до 120 тысяч в месяц.

В исследовании отмечается, что в сфере информационных технологий самые высокие зарплаты предполагают удаленный формат работы, а компании готовы рассматривать кандидатов со всей страны: например, в Иркутске главный инженер по разработке (DevOps инженер) может получать до 300 тысяч рублей в месяц, а разработчик с опытом работы от трех лет в Томске — до 220 тысяч рублей. Аналитики рассказали, кто сталкивается с дискриминацией при поиске работы

В компании отмечают, что вакансии врачей в Хабаровске, Томске и Рязани — в топе наиболее оплачиваемых; в Пензе в топ-5 вошла вакансия директора по персоналу, в Астрахани – старшего помощника капитана, а в Кирове и Ижевске среди самых интересных предложений — вакансии шеф-поваров.

Так, врачу-стоматологу в Рязани предлагают 200 тысяч рублей в месяц, а рентгенологу в Хабаровске — от 120 тысяч рублей; в целом авторы исследования считают коммерческую медицину второй после IT отраслью по росту зарплат в текущем году.

"Заработные платы медицинских работников стали расти уже в первые месяцы после объявления пандемии в РФ: в апреле к марту 2020 года — сразу на 6,7%. В настоящее время рост заработных плат продолжается: в первом полугодии 2021 года прирост составил 6,9%", — говорится в исследовании.

Старший помощник капитана в Астрахани может претендовать на месячный оклад в 127 тысяч рублей, ведущий разработчик "1С" в Рязани — на сумму от 120 тысяч рублей, а шеф-повар в Ижевске и в Кирове может рассчитывать на 65 тысяч рублей в месяц.

Вакансии водителя-экспедитора категории "Е" — в его обязанности обычно входят перевозка продукции между городами на грузовом автомобиле с прицепом — предлагают зарплату от 70 тысяч рублей в Астрахани и Липецке, до порядка 130 тысяч рублей — в Пензе и Кирове.