МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Переезд штаб-квартиры "Газпрома" в Санкт-Петербург принесет бюджету города в этом году дополнительные доходы в размере 17 миллиардов рублей, а в следующем — порядка 40 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Александром Бегловым. "Газпром" пообещал, что России хватит газа на 100 лет

Глава государства подчеркнул, что эти средства необходимо направить на приоритетных направлениях развития города в целом. По словам Путина, петербуржцы должны увидеть, что в бюджете города появились "дополнительные серьезные средства", эффект от их использования должен быть зримым и понятным для горожан.

"Мне бы очень хотелось, чтобы эти средства были зримыми, чтобы люди, петербуржцы увидели, что дополнительные серьезные деньги в городском бюджете появились, чтобы был зримый, понятный для горожан результат от их использования", — сказал Путин.

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в июне одобрили перенос штаб-квартиры компании из Москвы в Санкт-Петербург. В результате такого переноса компания перерегистрируется как налогоплательщик, что даст бюджету Санкт-Петербурга дополнительные средства и создаст в городе новые рабочие места, говорил в июне Беглов.