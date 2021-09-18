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В Югре упал гидросамолет
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Гидросамолет с двумя людьми на борту рухнул в болото в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, ведутся поиски, сообщает в пресс-служба МЧС. "В 13:45 поступило сообщение, что в... ПРАЙМ, 18.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Гидросамолет с двумя людьми на борту рухнул в болото в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, ведутся поиски, сообщает в пресс-служба МЧС.
"В 13:45 поступило сообщение, что в Советском районе (ХМАО-Югра), вблизи озера Глубокое (в 85 км от города Советский) произошло падение гидросамолета в болото. Предварительно на борту находилось два человека", — говорится в публикации.
Отмечается, что к поисково-спасательным работам привлечено 20 человек и 6 единиц техники, в том числе спецтехника — болотоход.