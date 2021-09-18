МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Гидросамолет с двумя людьми на борту рухнул в болото в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, ведутся поиски, сообщает в пресс-служба МЧС. У самолета, аварийно севшего в Пулково, был неисправен двигатель

"В 13:45 поступило сообщение, что в Советском районе (ХМАО-Югра), вблизи озера Глубокое (в 85 км от города Советский) произошло падение гидросамолета в болото. Предварительно на борту находилось два человека", — говорится в публикации.

Отмечается, что к поисково-спасательным работам привлечено 20 человек и 6 единиц техники, в том числе спецтехника — болотоход.