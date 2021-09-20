ПЕРМЬ, 20 сен — ПРАЙМ. На территории Пермского государственного университета произошла стрельба из травматического оружия, часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, есть пострадавший, сообщила пресс-служба университета РИА Новости.

"Была открыта из травматического оружия стрельба в Пермском университете. Мы находимся в конференц-зале, закрылись, другие студенты и преподаватели закрылись в других аудиториях", — отметили в пресс-службе.

По известным данным, в университете уже работают сотрудники полиции. Предварительно сообщается о четырех пострадавших, добавили в вузе."Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность. Пожалуйста, будьте осторожны", — говорится в сообщении.

Все занятия в учебном учреждении завершены, добавляет пресс-служба. В университете призвали находящихся в вузе оставаться на местах, а тех, кто на территории — покинуть ее.