Стрелявший в Пермском государственном университете задержан
Пресс-служба МВД сообщила, что напавший на вуз человек задержан
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. В Перми полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в вузе, по предварительным данным, есть погибшие и раненые, сообщает МВД РФ.
"Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые… В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции", — говорится в сообщении.
В МВД отметили, что полицейские и сотрудники других правоохранительных органов незамедлительно выехали на место происшествия.Росгвардия подтвердила задержание мужчины, подозреваемого в стрельбе в пермском вузе, на месте работали ОМОН и СОБР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжского округа ведомства.
"В Перми на место происшествия оперативно прибыли подразделения ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемый задержан", — заявили в пресс-службе.
https://1prime.ru/regions/20210920/834741319.html
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