МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. В Перми полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в вузе, по предварительным данным, есть погибшие и раненые, сообщает МВД РФ.

"Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые… В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции", — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что полицейские и сотрудники других правоохранительных органов незамедлительно выехали на место происшествия.Росгвардия подтвердила задержание мужчины, подозреваемого в стрельбе в пермском вузе, на месте работали ОМОН и СОБР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжского округа ведомства.

"В Перми на место происшествия оперативно прибыли подразделения ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемый задержан", — заявили в пресс-службе.