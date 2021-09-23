МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Заявки от 23 регионов на получение инфраструктурных кредитов уже утверждены, сообщил журналистам в четверг первый замминистра строительства и ЖКХ хозяйства России Александр Ломакин.

"На данную минуту уже 23 региона мы утвердили на штабе, по количеству подаваемых заявок могу ошибиться, так как эта цифра постоянно обновляется… мы утвердили 23 региона. Это, наверное более 150 миллиардов рублей", — сказал он в кулуарах третьего ежегодного форума "Дни лидеров муниципального управления".

Ломакин уточнил, что заявки от регионов ещё будут поступать.

"До 1 октября все регионы подадут, до 20 октября мы должны все рассмотреть и что-то одобрить. Процесс этот очень сложный, но это даст развитие городам", — сказал замминистра.

Инфраструктурные кредиты — новый инструмент регионального развития, анонсированный президентом страны в послании Федеральному собранию. Средства в этом случае предоставляются под полным контролем Федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу.