В Подмосковье увеличат количество коек для заболевших COVID-19
Сейчас в Подмосковье развернуто 7,2 тыс. коек для лечения коронавируса и пневмонии
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Москва, 24 сен — ПРАЙМ. Из-за увеличения числа заболевших COVID-19 в Московской области разворачивают дополнительный коечный фонд, пишет "Коммерсант" со ссылкой на слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, которые приведены на сайте региона.
Сейчас в Подмосковье развернуто 7,2 тыс. коек для лечения коронавируса и пневмонии, до 29 сентября власти разместят еще около 950-ти.
"Осенью традиционно наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. На это повлияло окончание сезона отпусков, начало нового учебного года, а также сезонный рост простудных и вирусных заболеваний. Если по данным на 1 сентября за сутки было выявлено порядка 550 новых случаев COVID-19, то сегодня уже более 1 тыс. случаев. Поэтому мы разворачиваем дополнительный коечный фонд", — приводятся слова госпожи Стригунковой на сайте подмосковного минздрава.
С начала пандемии в Московской области выявили 441 617 заразившихся коронавирусом. Выздоровело 386 313 пациентов с COVID-19, умерло — 8120. В целом по России число заразившихся достигло 7 376 374.
https://1prime.ru/regions/20210924/834794411.html
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