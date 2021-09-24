Москва, 24 сен — ПРАЙМ. Из-за увеличения числа заболевших COVID-19 в Московской области разворачивают дополнительный коечный фонд, пишет "Коммерсант" со ссылкой на слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, которые приведены на сайте региона. Эксперты узнали, что пандемия испортила отпуск каждому пятому россиянину

Сейчас в Подмосковье развернуто 7,2 тыс. коек для лечения коронавируса и пневмонии, до 29 сентября власти разместят еще около 950-ти.

"Осенью традиционно наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. На это повлияло окончание сезона отпусков, начало нового учебного года, а также сезонный рост простудных и вирусных заболеваний. Если по данным на 1 сентября за сутки было выявлено порядка 550 новых случаев COVID-19, то сегодня уже более 1 тыс. случаев. Поэтому мы разворачиваем дополнительный коечный фонд", — приводятся слова госпожи Стригунковой на сайте подмосковного минздрава.

С начала пандемии в Московской области выявили 441 617 заразившихся коронавирусом. Выздоровело 386 313 пациентов с COVID-19, умерло — 8120. В целом по России число заразившихся достигло 7 376 374.

