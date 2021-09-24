Москва, 24 сен — ПРАЙМ. Из-за увеличения числа заболевших COVID-19 в Московской области разворачивают дополнительный коечный фонд, пишет "Коммерсант" со ссылкой на слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, которые приведены на сайте региона.

Пляж в Канкуне, Мексика

Эксперты узнали, что пандемия испортила отпуск каждому пятому россиянину

Сейчас в Подмосковье развернуто 7,2 тыс. коек для лечения коронавируса и пневмонии, до 29 сентября власти разместят еще около 950-ти.

"Осенью традиционно наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. На это повлияло окончание сезона отпусков, начало нового учебного года, а также сезонный рост простудных и вирусных заболеваний. Если по данным на 1 сентября за сутки было выявлено порядка 550 новых случаев COVID-19, то сегодня уже более 1 тыс. случаев. Поэтому мы разворачиваем дополнительный коечный фонд", — приводятся слова госпожи Стригунковой на сайте подмосковного минздрава.

С начала пандемии в Московской области выявили 441 617 заразившихся коронавирусом. Выздоровело 386 313 пациентов с COVID-19, умерло — 8120. В целом по России число заразившихся достигло 7 376 374.