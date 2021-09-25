МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ направит в регионы более 74 миллиардов рублей на строительство школ, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство сократит расходы на пособия по безработице в 2022 году

"В России завершился второй этап отбора проектов по строительству новых школ в регионах. Чтобы помочь территориям реализовать эти проекты, федеральный центр направит туда более 74 миллиардов рублей. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что субсидии получат 34 региона, которые уже подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 128 современных школ и появится более 93,7 тысячи дополнительных учебных мест.

"Помимо федеральных денег средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов", — подчеркивается в сообщении.

Добавляется, что первый этап отбора проектов проходил весной. По его итогам на строительство новых школ правительство распределило между регионами 43,5 миллиарда рублей. Следующий этап отбора должен состояться в конце 2021 – начале 2022 года. Всего в 2021–2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 миллиарда рублей в рамках государственной программы "Развитие образования".