СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — ПРАЙМ. В Совете министров Крыма будут грядут новые отставки, сообщил РИА Новости источник в крымском правительстве.

По его словам, курс обновления структуры власти продолжится, и в ближайшее время будут приняты новые кадровые решения.

Так, своей должности может лишиться министр транспорта республики Евгений Исаков, планируется сократить число вице-премьеров, заявил собеседник агентства. Под вопросом руководители еще ряда министерств и главы некоторых городов.

Глава Республики Сергей Аксенов на этой неделе уже отправил в отставку вице-премьера правительства Евгения Кабанова и экс-министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова. Позже оба экс-чиновника были арестованы на два месяца по обвинению в хищении бюджетных средств на сумму более 57 миллионов рублей.