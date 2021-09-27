МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков стал председателем совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-служба министра. Сенатор раскритиковала транспортную доступность на Дальнем Востоке

"Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков избран председателем совета директоров АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики",- говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров КРДВ.

Отмечается, что ранее эту должность занимал первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

КРДВ — единый институт развития, подведомственным Минвостокразвития. Используя созданные на Дальнем Востоке и в Арктике механизмы государственной поддержки (территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток и др.), КРДВ привлекает инвестиции, помогает бизнесу реализовывать промышленные и инфраструктурные проекты, направленные на ускоренное экономическое развитие, улучшение качества жизни людей.

Всего при поддержке КРДВ реализуется более 2,6 тысячи проектов на Дальнем Востоке объемом 6,3 триллионов рублей. Еще 219 инвестиционных проектов объемом 370 миллиардов рублей реализуются на территории Арктической зоны РФ и в первом арктическом ТОР "Столица Арктики". Создается более 14 тысяч новых рабочих мест.