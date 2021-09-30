МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регионы, решившие в этом году провести реструктуризацию бюджетных кредитов, будут вкладывать высвободившиеся средства в объекты инфраструктуры, сообщает пресс-служба кабмина. Мишустин предсказал развитие экономики России в ближайшее время

"Регионы, которые в 2021 году решили провести реструктуризацию бюджетных кредитов, будут вкладывать высвободившиеся средства в объекты инфраструктуры. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

В июне по поручению президента РФ Владимира Путина правительством было принято решение о частичной реструктуризации обязательств регионов. Речь идет о займах, предоставленных в декабре прошлого года на срок до 1 июля 2021 года. По условиям реструктуризации с 2021 по 2024 год регионы могут погашать по 5% от суммы задолженности ежегодно, а с 2025 по 2029 год — выплачивать остаток долга равными долями. Также предусматривалась возможность досрочного погашения задолженности, напоминает пресс-служба.

Чтобы воспользоваться этими послаблениями, регионы должны взять на себя обязательство по инвестированию высвободившихся средств в объекты инфраструктуры. Подписанный документ фиксирует это обязательство. Кабмин выделил более 2 миллиардов на строительство научной платформы

Уточняется, что в числе мероприятий, на которые можно направить высвободившиеся средства, — реконструкция объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, подготовка проектной документации или подключение сооружений к инженерным сетям.

Принятое решение — часть комплекса мер по поддержке регионов. Этому вопросу была посвящена значительная часть отчета Мишустина в Госдуме 12 мая. Среди основных направлений работы он назвал реализацию мероприятий, озвученных Путиным в послании Федеральному собранию. Помимо реструктуризации бюджетных кредитов предусмотрены замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а также выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.