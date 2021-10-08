МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому восемь регионов страны в этом году получат дополнительные средства на поддержку фермерских хозяйств, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина. РСХБ создал фонд для поддержки органического сельского хозяйства

"Восемь российских регионов получат дополнительные средства на поддержку фермерских хозяйств. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что средства выделят за счет перераспределения ресурсов федерального бюджета, предусмотренных на помощь фермерам в 2021 году. Средства поступят в Северную Осетию, Хакасию, Красноярский край, Ивановскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Самарскую и Иркутскую области.

"Деньги направят на финансирование специальных инструментов поддержки. Речь, например, о грантах "Агростартап". Они предназначены для тех, кто недавно начал бизнес в агросекторе или только планирует это сделать", — добавляется в сообщении.