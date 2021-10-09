МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило расширение территории инновационного научного центра "Русский" на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба кабмина. Кабмин утвердил перечень инициатив для достижения национальных целей

"В 2022 году на Дальнем Востоке планируется запуск пилотной площадки инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" с участием первых резидентов. Постановление о расширении для этих целей территории центра подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что первыми резидентами ИНТЦ станут компании, которые создают или уже имеют производство на Дальнем Востоке. Они зададут тематику предстоящих исследований и разработок, вокруг таких компаний будет формироваться пул стартапов и пилотных образовательных программ.

Добавляется, что после этого будут запущены основной научно-производственный блок ИНТЦ, а также образовательные и деловые площадки. Они разместятся на 245 гектарах земли на острове Русский. Правительство работает над обращением строителей из-за убытков отрасли

Подчеркивается, что центр "Русский" будет площадкой для объединения студентов, учёных и представителей бизнеса на базе Дальневосточного федерального университета. Добавляется, что к работе в центре планируют привлекать крупных учёных и предпринимателей.

"Здесь будут создавать цифровые платформы, тестировать передовые разработки, запускать пилотные проекты, а затем выводить их на рынок. Среди основных научных направлений – изучение Мирового океана, информационно-коммуникационные и биотехнологии", — уточняется в сообщении.