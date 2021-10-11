МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Субъекты РФ к 7 октября довели до сельхозпроизводителей 65,9% средств, предусмотренных федеральным бюджетом на господдержку агропромышленного комплекса, следует из сообщения Минсельхоза России.

"По состоянию на 7 октября в субъекты Российской Федерации перечислено 124,7 миллиарда рублей. Из указанных средств регионы довели до получателей 82,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Лидеры среди субъектов РФ по этому показателю — Коми (94,8%), Ненецкий автономный округ (94,4%), Чукотка (94%), Магаданская область (93,5%), Санкт-Петербург (92,7%), Кировская область (92,7%), Марий Эл (90,4%), Мордовия (89,7%), Сахалинская (89,3%), Омская (89%) и Вологодская (86,6%) области.