МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Индексация социальных пособий на 4,8% заложена в проекте бюджета на 2022 год, сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина. В Москве повысится минимальный размер пенсии

"На оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме — доплаты к пенсиям, льготы на проезд в общественном транспорте, оплату жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и многие другие — в бюджете на 2022 год предусмотрено 564,5 миллиарда рублей. По сравнению с 2021 годом расходы на эти цели вырастут на 6,1%", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на прямые денежные выплаты семьям с детьми в проекте бюджета предусмотрено 75,6 миллиарда рублей (+19%), старшему поколению – миллиарда рублей (+ 2,7%), из них на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам – 169,7 миллиарда рублей.

"Предусмотренные средства позволят провести индексацию пособий и компенсационных выплат семьям с детьми и гражданам старшего поколения на 4,8%", — говорится в сообщении.

Также, более 9 миллиардов рублей предусмотрено в бюджете Москвы на 2022 год на выплаты медикам.

Уточняется, что на заседании во вторник правительство Москвы одобрило проект закона "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов". Мэр Москвы Сергей Собянин внес законопроект о бюджете в Мосгордуму.

"Продолжится осуществление ежемесячных выплат врачам, получившим статус "Московский врач", "Московская медицинская сестра", а также отдельным категориям медицинских работников — врачам общей практики, врачам и медсёстрам, участвующим в реализации программ ведения пациентов старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями. В 2022 году на эти цели в бюджете предусмотрено 9,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, все действующие меры финансовой поддержки промпредприятий, а также малого и среднего бизнеса в Москве будут сохранены в 2022 году.

"В 2022 году будут сохранены все действующие меры прямой финансовой поддержки промышленных предприятий, а также малого и среднего бизнеса, 5 миллиардов рублей будут направлены на обновление основных производственных фондов: приобретение оборудования, лизинговые операции, создание новых продуктов, поддержку экспортёров, франчайзи и другие", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году городскими мерами поддержки было охвачено более 50 тысяч организаций в 13 отраслях экономики на общую сумму около 90 миллиардов рублей. А в 2021 году правительством Москвы были инициированы дополнительные меры поддержки на сумму около 10 миллиардов рублей, включающие субсидии на профилактику COVID-19 — приобретение средств индивидуальной защиты, возврат НДФЛ первым 100 предприятиям, привившим 60% сотрудников, компенсацию коммунальных платежей общепиту, продолжение программы льготного кредитования.

Также отмечается, что бюджет Московского фонда обязательного медстрахования на 2022 год составит 359,5 миллиарда рублей, что на 11% больше, чем в 2021 году.

Во вторник правительство Москвы одобрило проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", мэр Москвы Сергей Собянин внес его в Мосгордуму. Помимо этого, президиум правительства Москвы рассмотрел проект закона о внесении изменений в Закон города Москвы "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". По итогам рассмотрения Собянин внёс законопроект в Мосгордуму.

"Бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год составит 359,5 миллиарда рублей, что на 11% больше, чем в 2021 году", — говорится в сообщении.

Доходы МГФОМС формируются за счёт субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС, межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы и бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ на оплату оказанной в Москве медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в других регионах страны, и прочих поступлений, подлежащих зачислению в бюджет МГФОМС в соответствии с федеральным законодательством.

Средства фонда предусматриваются, в основном, на оплату медицинской помощи, оказываемой гражданам в рамках базовой территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы. Это первичная медико-санитарная, специализированная, в том числе высокотехнологичная, и скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь.

Проект бюджета Москвы на 2022 год предусматривает увеличение расходов на здравоохранение на 7%.

Во вторник правительство Москвы одобрило проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов".

"Крупнейшей городской программой в 2022 году по-прежнему будет "Столичное здравоохранение". Расходы бюджета по этой программе вырастут с 466,5 миллиарда рублей в 2021 году до 499,2 миллиарда рублей в 2022 году, или на 7%. С учетом средств ОМС они составят 826,4 миллиарда рублей (плюс 8,6%)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом на 10,5% увеличатся расходы на обеспечение граждан бесплатными либо льготными лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием. В 2022 году на эти цели запланировано 50,5 миллиарда рублей.