МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Регионы сами могут рекомендовать перевод на удаленку в зависимости от эпидемиологической ситуации, сегодня в стране создан удобный инструмент дистанционной занятости, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"У нас в принципе на сегодняшний день создан удобный инструмент удаленной дистанционной занятости для всех работодателей… Все, что касается рекомендаций, это зачастую определяется региональными органами власти в зависимости от той эпидситуации, которая складывается в том или ином субъекте ", — сказал министр журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Минтруд рекомендовать регионам переводить сотрудников на удаленку из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Он отметил, что сейчас в стране почти отошли от практики рекомендаций на уровне федерации, так как картина по стране достаточно пестрая.