МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Фонд развития гражданского общества, основываясь на проведенном исследовании, назвал субъекты РФ, лидирующие в рейтинге кредитного благополучия населения по итогам первого полугодия 2021 года, пишет газета "Известия".

В рейтинг вошли 35 регионов. Его составляли на основе данных Банка России и Росстата, а также анализа среднего размера зарплаты, потребительской корзины и количества просроченных займов.

Индекс кредитного благополучия отражает, сколько минимальных региональных потребительских корзин содержит свободная от долговых обязательств часть среднемесячной зарплаты. Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин пояснил изданию, что этот рейтинг показывает, какую часть дохода россияне тратят на погашение долгов.

В первую пятерку вошли:

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО),



Магаданская область,



Ненецкий автономный округ (НАО),



Чукотка,

Сахалинская область.



В десятке — Камчатский край, Москва, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Мурманская область.

Помимо этого, исследование выявило регионы с самой высокой средней зарплатой. Здесь в лидерах ЯНАО (143 тысячи рублей), Чукотка (132 тысячи рублей), Магаданская область (118 тысяч рублей), Камчатка — 107 тысяч рублей и Москва (105,2 тысячи рублей).

Меньше всего эти показатели у Чечни (30 тысяч рублей),