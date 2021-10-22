МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Энергетики Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов переведены в повышенный режим готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями, в некоторых областях фиксируются массовые отключения электроэнергии, сообщил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак. Минэнерго отчиталось о подготовке энергетики к зиме

"В повышенный режим готовности переведены энергетики Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов. В связи с неблагоприятными погодными явлениями, фиксирующимися в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, наблюдаются массовые ограничения энергоснабжения у потребителей. Более 6 тысяч человек на текущий момент остаются без энергоснабжения", — заявил Грабчак на канале министерства в Telegram.

Он также отметил, что идут аварийно-восстановительные работы, задействовано более 90 бригад в составе 317 человек и 97 единиц спецтехники.

По словам замглавы Минэнерго, неблагоприятные погодные явления наблюдаются и в Тверской, Калининградской, Челябинской, Свердловской областях, где также возможно нарушение энергоснабжения.

"Минэнерго взяло на особый контроль ситуацию с восстановлением и совместно с правительственной комиссией по обеспечению энергоснабжения проводит все необходимые мероприятия", — сказал Грабчак.