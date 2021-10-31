СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — ПРАЙМ. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Крыму необходимо, с учетом перспектив развития, наращивать свой энергетический потенциал, вопрос может быть решен за счет строительства третьего энергоблока на Таврической ТЭС под Симферополем. Путин назвал долю безуглеродных источников энергии в России

"Энергетические потребности Крыма растут из года в год. Полуостров развивается, появляются новые предприятия, микрорайоны, в планах – освоение новых туристических территорий. Все это потребует дополнительной энергомощности. Нам надо работать на перспективу, а не в авральном режиме. Считаю целесообразным уже сейчас рассмотреть возможность строительства дополнительного третьего энергоблока на Таврической ТЭС", — сказал РИА Новости Шеремет.

В Крыму после 2014 года введены в строй Балаклавская и Таврическая ТЭС суммарной мощностью 940 МВт, которые используют газ с материка. Проведена модернизация Сакской ТЭЦ с увеличением мощности до 120 МВт, работают Симферопольская ТЭЦ и электростанции небольшой мощности в Керчи и Севастополе. Кроме того, Крым получает электроэнергию от солнечной и ветрогенерации, а также за счет перетока по энергомосту из Краснодарского края.