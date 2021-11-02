МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассчитывает, что движение по мосту Благовещенск-Хэйхэ (Китай) через реку Амур откроется в течение этого года. Амурская область получила почти 5 млрд рублей в качестве поддержке на фоне COVID-19

Строительство трансграничного перехода началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.

"Мост давно готов. Мы надеемся, что в ближайшее время откроем его, уже была тестовая прогонка автотранспорта, все службы проверены. Предполагаем, что в течение этого года состоится открытие моста", — сказал Орлов в интервью РИА новости.

Он отметил, что решение зависит не только от Приамурья, но и от китайских партеров. По словам Орлова, ситуация с коронавирусом в Амурской области не способствует положительному решению в отношении открытия движения по мосту.

"На сегодняшний день наши китайские партеры не хотят открывать движение по мосту. Я их абсолютно понимаю, я бы на их месте сделал то же самое. Когда только пандемия началась, Амурская область была первым регионом в России, который закрыл границы с Китаем. Сегодня китайцы делают то же самое. Поэтому здесь к китайским партнерам никаких претензий быть не может", — подчеркнул глава Приамурья.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.