ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — ПРАЙМ. WWF России предлагает минимум на 4 года запретить промышленный вылов летней и осенней кеты в Амуре для сохранения ее популяции, сообщает Амурский филиал WWF. В России готовят повышение сбора за вылов рыбы

Ранее на этой неделе глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что лососевая путина в Хабаровском крае стала самой плохой за последние пять лет, представители коренных малочисленных народов Севера не смогли заготовить необходимые объемы рыбы. По его словам, на Амуре действует ряд ограничений по орудиям вылова и срокам, тем не менее тенденция по снижению уловов сохраняется. Губернатор поручил подготовить предложения по введению дополнительных ограничений промысла лососевых для сохранения их популяции на Амуре.

"WWF России в качестве первоочередных мер для сохранения диких популяций амурской кеты предлагает ввести запрет на промышленный лов летней и осенней кеты в Амуре и Амурском лимане минимум на 4 года до получения научного обоснования, основанного на данных полевых обследований основных нерестилищ, с учетом количества отнерестившихся рыб", — говорится в сообщении.

Также фонд предлагает обеспечить обязательное проведение государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемы добычи анадромных видов рыб по конкретным водным объектам и их частям через внесение соответствующих изменений в законы о рыболовстве и закон об экологической экспертизе. Также среди предложений – создать рыбохозяйственные заповедные зоны на важных участках основных нерестовых притоков.

Как уточнила РИА Новости координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России Ольга Чеблукова, с учетом того, что в 2018 году нерестилища были почти пустыми, по оценкам ученых, в 2022 году ловить будет нечего, поэтому фонд предлагает запретить лов кеты в Амуре и Амурском лимане минимум на 4 года.

В WWF отмечают, что ситуация в этом году с заполнение нерестилищ плохая – "заполнение нерестовых притоков Горин, Гур и Анюй нулевое". Ситуацию существенно не меняют даже ограничения на промысел, которые начали вводиться с 2018 года.