МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Правительство выделило почти 1,4 миллиарда рублей на поддержку аграриев, пострадавших от стихийных бедствий на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба кабмина. Власти поддержат пострадавших от ливней аграриев в Крыму

Отмечается, что из общей суммы более 1 миллиарда рублей поступит в Амурскую область, где был отмечен наибольший урон сельхозкультурам, поголовью животных, инфраструктуре и имуществу. Остальные деньги направят в Якутию, Еврейскую автономную область, Забайкальский и Хабаровский края.

"Регионы, входящие в Дальневосточный федеральный округ, получат федеральное финансирование на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям, которые понесли убытки из-за пожаров и наводнений летом 2021 года. Распоряжение о выделении на это почти 1,4 миллиарда рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Такое решение позволит поддержать свыше 200 организаций агропромышленного комплекса и более 3 тысяч местных жителей, имеющих личные подсобные хозяйства. Подчеркивается, что за счет этих средств аграрии смогут погасить лизинговые платежи и проценты по льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам. Кабмин направит помощь сельхозпроизводителям, пострадавшим от ЧС

"Важно, чтобы каждый рубль был использован эффективно и строго по назначению. Прошу Министерство сельского хозяйства взять этот вопрос на контроль", – сказал Михаил Мишустин на заседании правительства 17 ноября.

Отмечается, что правительство уже оказывало помощь дальневосточным регионам, пострадавшим от стихийных бедствий в 2021 году. В частности, более 5 млрд рублей было направлено на поддержку граждан, которые потеряли свои дома и имущество. Также федеральное финансирование было выделено на аварийно-восстановительные работы для ликвидации последствий, вызванных наводнениями и пожарами.