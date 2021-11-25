МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Шесть человек погибли при задымлении шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Как сообщалось, 25 ноября, около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали. Ранее сообщалось об одном погибшем.

"По последним данным, в шахте на момент аварии находились 285 горнорабочих, подняты на поверхность 237 человек. В шахте остаются 49 человек, шесть обнаружены погибшими", — говорится в сообщении губернатора.

Цивилев также отметил, что оставшиеся в задымленной шахте "Листвяжная" горняки, предположительно, находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет.

"Все оставшиеся горняки, предположительно, находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет. Из 40 километров участков горных выработок обследовано 18 километров. Газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая", — говорится в сообщении.

Глава региона подчеркнул, что в шахте работают 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки (154 человека), на поверхности — 30 единиц техники.

Кроме того, губернатор Кемеровской области сообщил, что сильного задымления в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области пока нет, есть надежда, что нет пожара, вентиляция работает, но системы связи под землей нет.

"Пока сильного задымления нет, так что будем надеяться, что пожара там нет. Но связи с этими людьми у нас нет, система связи под землей не работает, хотя электроэнергия есть, все работает, система вентиляции работает, воздух из шахты откачиваем", — сказал Цивилев журналистам.

Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово — одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.