МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Число погибших при задымлении шахты "Листвяжная" в Кемеровской области увеличилось до девяти человек, сообщила администрация правительства региона.

Как сообщалось, 25 ноября около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия доставляются на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Не менее 40 человек пострадали. Ранее сообщалось о шести погибших.

"В шахте остаются 49 человек, на 15.05 (11.05 мск) девять из них обнаружены погибшими", — говорится в сообщении.

Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово — одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.