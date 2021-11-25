НОВОСИБИРСК, 25 ноя — ПРАЙМ. По уточненным данным, 43 горняка госпитализированы в Кемеровской области после ЧП с задымлением на шахте "Листвяжная", сообщил РИА Новости представитель регионального Центра медицины катастроф. Число погибших в кузбасской шахте выросло до девяти

В четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали. Шесть человек погибли.

"Госпитализировано 43 человека, из них в реанимации в тяжелом состоянии находятся два человека", — сказал собеседник агентства.

В администрации правительства Кемеровской области уточнили, что в тяжелом состоянии, по последним данным, находятся четыре человека, а еще 41 – в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.