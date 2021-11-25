После ЧП на шахте "Листвяжная" госпитализированы 43 горняка
После ЧП на шахте "Листвяжная", по последним данным, госпитализированы 43 горняка
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НОВОСИБИРСК, 25 ноя — ПРАЙМ. По уточненным данным, 43 горняка госпитализированы в Кемеровской области после ЧП с задымлением на шахте "Листвяжная", сообщил РИА Новости представитель регионального Центра медицины катастроф.
В четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали. Шесть человек погибли.
"Госпитализировано 43 человека, из них в реанимации в тяжелом состоянии находятся два человека", — сказал собеседник агентства.
В администрации правительства Кемеровской области уточнили, что в тяжелом состоянии, по последним данным, находятся четыре человека, а еще 41 – в состоянии легкой и средней степени тяжести.
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.
https://1prime.ru/regions/20211125/835321675.html
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