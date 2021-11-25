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МЧС: 46 горняков остаются под землей на "Листвяжной"
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Работа шахты "Листвяжная" в Кемеровской области остановлена после задымления в вентиляционном штреке, на поверхность доставлено 239 горняков, рассказали РИА Новости в пресс-службе... ПРАЙМ, 25.11.2021
регионы, экономика, новости, мчс, кузбасс, шахта
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Работа шахты "Листвяжная" в Кемеровской области остановлена после задымления в вентиляционном штреке, на поверхность доставлено 239 горняков, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Работа шахты приостановлена, развернут межведомственный оперативный штаб", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, на поверхность уже выведены 239 из 285 шахтеров.
"Специалистами определены точки нахождения горноспасателей. К текущему моменту обследовано порядка 20 километров подземных выработок", — добавил представитель ведомства.