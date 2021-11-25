МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Работа шахты "Листвяжная" в Кемеровской области остановлена после задымления в вентиляционном штреке, на поверхность доставлено 239 горняков, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Число погибших в кузбасской шахте выросло до девяти

"Работа шахты приостановлена, развернут межведомственный оперативный штаб", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, на поверхность уже выведены 239 из 285 шахтеров.

"Специалистами определены точки нахождения горноспасателей. К текущему моменту обследовано порядка 20 километров подземных выработок", — добавил представитель ведомства.