МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. 37 горняков остаются пропавшими без вести после задымления в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Число погибших в кузбасской шахте выросло до девяти

"Остается неизвестной судьба 37 человек", — заявил собеседник агентства.

Он отметил, тела девяти погибших горняков пока находятся в шахте. Из 44 госпитализированных четверо находятся в тяжелом состоянии, еще 40 — в средней и легкой степени.

Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. По данным Минздрава РФ, пострадали 44 человека, из них 4 находятся в тяжелом состоянии, один погиб. Власти региона уже сообщили о девяти погибших горняках.