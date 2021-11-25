Пропавшими без вести на шахте в Кузбассе остаются 37 горняков
Пропавшими без вести после задымления на шахте в Кузбассе остаются 37 горняков
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. 37 горняков остаются пропавшими без вести после задымления в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Остается неизвестной судьба 37 человек", — заявил собеседник агентства.
Он отметил, тела девяти погибших горняков пока находятся в шахте. Из 44 госпитализированных четверо находятся в тяжелом состоянии, еще 40 — в средней и легкой степени.
Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. По данным Минздрава РФ, пострадали 44 человека, из них 4 находятся в тяжелом состоянии, один погиб. Власти региона уже сообщили о девяти погибших горняках.
https://1prime.ru/regions/20211125/835322662.html
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