МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Новые индустриальные кластеры с профилями: "Лес, лесохимия и лесопереработка", "Переработка алюминия", "Цветные и редкоземельные металлы", "Драгоценные металлы", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Нефть и газ" и "Уголь", — появятся в Сибири, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Абрамченко допустила начало мирового водного кризиса

"В Стратегию развития Сибири предлагаем включить 8 индустриальных кластеров. Это "Лес, лесохимия и лесопереработка", "Переработка алюминия", "Цветные и редкоземельные металлы", "Драгоценные металлы", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Нефть и газ" и "Уголь", — сказала Абрамченко на совместном совещании по вопросам ускоренного развития Сибири с профильными ведомствами и комиссией генерального совета партии "Единая Россия".

Она добавила, что вместе с существующими моделями повышения инвестиционной активности проекты позволят создать более 450 тысяч рабочих мест к 2030 году и привлечь более 9 триллионов рублей инвестиций.