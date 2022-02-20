РЯЗАНЬ, 20 фев — ПРАЙМ. Рязанская область ввела режим повышенной готовности в связи с ожидаемым прибытием беженцев с Донбасса, сообщает региональное правительство. В пунктах размещения беженцев выявили коронавирус

Режим будет действовать до особого распоряжения, его введение обусловлено необходимостью обеспечения жизнедеятельности беженцев в пунктах временного размещения, уточняется в сообщении.

Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.

По данным врио главы МЧС России Александр Чуприяна, Россия приняла уже более 40 тысяч беженцев с Донбасса.

Ранее режим ЧС был введен в Ростовской и Воронежской областях.