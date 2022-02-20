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Еще один регион ввел режим повышенной готовности из-за беженцев
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Рязанская область ввела режим повышенной готовности в связи с ожидаемым прибытием беженцев с Донбасса, сообщает региональное правительство. Режим будет действовать до особого... ПРАЙМ, 20.02.2022
общество , регионы, экономика, новости, регионы, режим чс, беженцы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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РЯЗАНЬ, 20 фев — ПРАЙМ. Рязанская область ввела режим повышенной готовности в связи с ожидаемым прибытием беженцев с Донбасса, сообщает региональное правительство.
Режим будет действовать до особого распоряжения, его введение обусловлено необходимостью обеспечения жизнедеятельности беженцев в пунктах временного размещения, уточняется в сообщении.
Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.
По данным врио главы МЧС России Александр Чуприяна, Россия приняла уже более 40 тысяч беженцев с Донбасса.
Ранее режим ЧС был введен в Ростовской и Воронежской областях.