РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев — ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации введен с 10.00 19 февраля на территории всех муниципалитетов Ростовской области в связи с наплывом беженцев с Донбасса. На территории Ростовской области предположительно взорвался снаряд

Соответствующий документ, подписанный первым заместителем губернатора региона Игорем Гуськовым, появился на официальном портале правовой информации.

Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.

По состоянию на 06.30 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6603 человека, из них 2436 детей.