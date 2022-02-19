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В Ростовской области ввели режим ЧС
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Режим чрезвычайной ситуации введен с 10.00 19 февраля на территории всех муниципалитетов Ростовской области в связи с наплывом беженцев с Донбасса. Соответствующий документ,... ПРАЙМ, 19.02.2022
общество , регионы, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев — ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации введен с 10.00 19 февраля на территории всех муниципалитетов Ростовской области в связи с наплывом беженцев с Донбасса.
Соответствующий документ, подписанный первым заместителем губернатора региона Игорем Гуськовым, появился на официальном портале правовой информации.
Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.
По состоянию на 06.30 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6603 человека, из них 2436 детей.