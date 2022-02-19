РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев — ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации введен с 10.00 19 февраля на территории всех муниципалитетов Ростовской области в связи с наплывом беженцев с Донбасса.

Обстановка на передовой под Докучаевском

На территории Ростовской области предположительно взорвался снаряд

Соответствующий документ, подписанный первым заместителем губернатора региона Игорем Гуськовым, появился на официальном портале правовой информации.

Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.

По состоянию на 06.30 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6603 человека, из них 2436 детей.