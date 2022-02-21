МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Московская область встретит завтра первые 1,5 тысячи эвакуированных жителей Донбасса, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В пунктах размещения беженцев выявили коронавирус

Глава региона провел еженедельное заседание с главами округов и региональными министрами.

Согласно сообщению, в Подмосковье перенаправят женщин и детей из ДНР и ЛНР, они будут размещены в Наро-Фоминске.

Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.

По данным врио главы МЧС России Александр Чуприяна, Россия приняла уже более 53 тысяч беженцев с Донбасса.

Ранее режим ЧС был введен в Ростовской, Воронежской, Саратовской, Волгоградской и Пензенской областях.