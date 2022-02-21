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В Подмосковье прибудут 1,5 тысячи беженцев с Добасса
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Московская область встретит завтра первые 1,5 тысячи эвакуированных жителей Донбасса, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Глава региона провел еженедельное заседание с главами... ПРАЙМ, 21.02.2022
общество , регионы, экономика, новости, подмосковье, регионы, беженцы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Московская область встретит завтра первые 1,5 тысячи эвакуированных жителей Донбасса, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Глава региона провел еженедельное заседание с главами округов и региональными министрами.
Согласно сообщению, в Подмосковье перенаправят женщин и детей из ДНР и ЛНР, они будут размещены в Наро-Фоминске.
Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.
По данным врио главы МЧС России Александр Чуприяна, Россия приняла уже более 53 тысяч беженцев с Донбасса.
Ранее режим ЧС был введен в Ростовской, Воронежской, Саратовской, Волгоградской и Пензенской областях.