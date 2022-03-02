МОСКВА. 2 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's поместило в список на пересмотр с возможностью понижения рейтинги 51 российской компании, говорится в сообщении агентства. Moody's поместило на пересмотр рейтинги российских регионов

"Сегодняшние рейтинговые действия последовали за аналогичным рейтинговым действием в отношении суверенного рейтинга России от 25 февраля 2022 года", — пишет агентство. Тогда оно поместило суверенный рейтинг России на уровне "Ваа3" в список на пересмотр с возможностью понижения.

В список на пересмотр, в частности, вошли "Алроса", "Лукойл", "Газпром", "Норникель", "Новатэк", "Северсталь", "Фосагро", "Россети", "Русгидро", РЖД, "Сибур", "Роснефть".