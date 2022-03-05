МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги 20 российских регионов, следует из сообщения агентства. Агентство Fitch понизило рейтинги 32 российских банков

В число регионов с пересмотренным рейтингом вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский край, Ставропольский край, Алтайский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская, Оренбургская, Липецкая, Нижегородская, Кировская, Ярославская, Челябинская, Новосибирская области, Новосибирск, республики Марий Эл, Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан.

Понижение рейтингов российских регионов связано с понижением суверенного рейтинга России до "В" с "ВВВ", поэтому в большей степени рейтинговые действия по отношению к ним зависят от действий по отношению к рейтингу страны.

Ранее агентство понизило рейтинги 32 российских банков, 11 энергетических компаний РФ, поместив их в список на пересмотр с возможностью понижения.