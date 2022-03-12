МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило рейтинги 20 местных и региональных органов власти в России. Fitch понизило рейтинг ряда российских добывающих компаний

"Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 20 российских местных и региональных органов власти к иностранной и местной валюте до "С", — говорится в заявлении агентства.

Fitch понизило рейтинги Москвы, Московской области, Петербурга, Татарстана, Новосибирска, Нижегородской области и ряда других регионов.

На прошлой неделе агентство уже понижало их рейтинги.