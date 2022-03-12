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Агентство Fitch отчиталось о понижении рейтингов госорганов России
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Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило рейтинги 20 местных и региональных органов власти в России. "Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта... ПРАЙМ, 12.03.2022
новости, общество , регионы, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило рейтинги 20 местных и региональных органов власти в России.
"Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 20 российских местных и региональных органов власти к иностранной и местной валюте до "С", — говорится в заявлении агентства.
Fitch понизило рейтинги Москвы, Московской области, Петербурга, Татарстана, Новосибирска, Нижегородской области и ряда других регионов.
На прошлой неделе агентство уже понижало их рейтинги.